Pavard: “Uno spasso giocare in Italia”. E sul futuro all’Inter è NETTO

Benjamin Pavard si concede a un’intervista ai microfoni di Telefoot direttamente dall’hotel in cui alloggia la Nazionale francese a Lione. Una chiacchierata nella quale, oltre a toccare temi legati ai Bleus, il francese ha parlato anche della sua situazione attuale all’Inter.

“Il ruolo di difensore centrale è quello che amo, ho lasciato il Bayern Monaco proprio per poter giocare difensore centrale. All’Inter gioco in una difesa a tre e ho la possibilità di essere usato come centrale. Sono molto felice, ho scoperto un Paese favoloso in cui i tifosi sono incredibili, il calore del tifo è incredibile. Per me è uno spasso giocare in Italia. Se mi vedo all’Inter a lungo? Sì“.

Pavard, poi, si è lasciato andare ad altre due risposte affermative alle domande “sei diventato un giocatore migliore da quando sei all’Inter?” e “l’Inter sarà campione d’Italia?“, come previsto dal format che prevedeva risposte secche.