Mercato Inter, i 10 NOMI più caldi del momento

Due mesi alla fine della stagione, con l’Inter impegnata ormai in un solo torneo. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana ed essere stata eliminata agli ottavi di Champions League e Coppa Italia, la squadra di Simone Inzaghi ha in testa unicamente la Serie A, dove comanda la graduatoria dall’alto di un rassicurante +14 sul Milan secondo in classifica a nove giornate dalla fine.

A maggior ragione, dunque, molte attenzioni sono già rivolte al prossimo calciomercato estivo, del quale vi proponiamo uno speciale con i 10 nomi più caldi del momento in casa nerazzurra. Non solo obiettivi in entrata, ma anche un nome caldo in uscita e un calciatore di proprietà attualmente in prestito, che può spostare tanto nelle strategie in vista della stagione 2024-25.

