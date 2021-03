GdS – Pool di investitori americani interessati alla minoranza dell’Inter: i dettagli

Nella giornata di ieri, oltre al lancio del nuovo logo e della conseguente campagna pubblicitaria, si è tenuto il Cda della società nerazzurra. I soci hanno approvato il bilancio semestrale con un passivo di 62,7 milioni, ma la nota positiva è il completo supporto finanziario e la voglia di restare al timone dell’Inter di Steven Zhang.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, mentre il fondo Fortress continua a defilarsi, cresce l’interesse di un pool di investitori americani, pronti a confluire in uno o più fondi e intenzionati a investire una somma di circa 250 milioni, si ragiona quindi in termini di quote di minoranza del club. La strada del finanziamento sarebbe un primo passo per rilevare il 31,05% ancora in mano a LionRock e permetterebbe alla società nerazzurra di avere più stabilità. Il periodo tra fine aprile e inizio maggio sarà il momento della verità per il futuro dell’Inter.

