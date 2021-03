Conte prepara la sfida col Bologna: attesi oggi ad Appiano i cinque nazionali

L’Inter torna in campo sabato sera per la delicata sfida in campionato contro il Bologna dell’ex nerazzurro Sinisa Mihajlovic. In queste settimane Antonio Conte ha dovuto fare a meno dei giocatori impegnati con le loro rispettive nazionali ed era in ansia per eventuali infortuni. Ora però il tecnico leccese può stare tranquillo: nella giornata di oggi cinque suoi titolari torneranno ad Appiano Gentile.

Come riporta Tuttosport, oggi Conte ritroverà ben cinque titolarissimi al rientro dalle fatiche con le loro nazionali, ossia Skriniar, Brozovic, Perisic, Hakimi e Lukaku. Per la partita di sabato al Dall’Ara risulta difficile che l’allenatore nerazzurro possa rinunciare alla Lu-La, nonostante abbia avuto a disposizione per tutta la sosta sia Lautaro Martinez che Alexis Sanchez. Nella giornata di oggi per tutti i giocatori di rientro sono previsti tamponi e dei lavori fisici personalizzati. Conte aspetta ancora gli altri nazionali Barella, Sensi, Bastoni, Eriksen e Radu per avere la squadra al completo.

