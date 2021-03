Accadde Oggi – 31 marzo 2010, il solito Milito piega il CSKA Mosca nei quarti di Champions League

Dopo aver eliminato agli ottavi di finale di Champions League il Chelsea di Ancelotti, a San Siro, l’Inter, si ritrova davanti il CSKA Mosca per l’andata dei quarti. È il 31 marzo 2010, ed in un San Siro in festa, ricolmo di cuori nerazzurri, gli uomini di José Mourinho arrivano con i favori del pronostico e la pressione di dover passare il turno per raggiungere le semifinali.

La partita la fa l’Inter. Un vero e proprio assedio per tutti i novanta minuti, Un tiro al bersaglio che però vede la squadra di casa essere poco precisa e sbattere più volte sulle manone di un grande Akinfeev tra i pali. I russi invece si avvicinano alla porta di Julio Cesar solamente una volta nel primo tempo. Nella ripresa continua il forcing della squadra di Mourinho fino al 65′ quando finalmente il solito Diego Milito scarica un destro dal limite dell’area e batte Akinfeev. Col vantaggi acquisito, l’Inter continua a spingere senza trovare per la rete del 2-0 che porterebbe una maggiore tranquillità in vista della gara di ritorno. A San Siro finisce 1-0.

