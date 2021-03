CorSera – Zhang, avanti con l’Inter almeno per un anno. E spunta un pool di soci americani

Dopo le voci di questa mattina su un prestito che l’Inter starebbe per chiudere con la Goldman Sachs, banca di fiducia del gruppo Suning, ecco che sulle pagine del Corriere della Sera sono stati rivelati nuovi dettagli. Secondo il quotidiano milanese, infatti, Steven Zhang avrebbe le idee chiarissime dopo aver cercato a lungo di cedere la società negli ultimi mesi. Il presidente nerazzurro vorrebbe sostanzialmente trattenere il controllo del club e proseguire al timone della società almeno per un altro anno.

Nel frattempo non si arresterà comunque la ricerca di altri compratori, puntando a trovare un socio di minoranza pronto a rilevare il 30 per cento ora in mano a Lion Rock. Secondo le ultime indiscrezioni circolate questa mattina, potrebbe a breve farsi avanti un pool di investitori americani, disposti sia ad investire circa 250 milioni di euro nell’Inter, oppure ad entrare come soci di minoranza prelevando il 30% delle quote nerazzurre. Nei prossimi giorni, quando Steven Zhang rientrerà a Milano, potrebbe essere fatta ulteriore chiarezza sul futuro del club.

L’INTER HA SONDATO MAKSIMOVIC >>>