Inzaghi annuncia un NUOVO infortunio dopo Inter-Genoa

Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di DAZN e Sky Sport per commentare il successo dei suoi ragazzi in Inter-Genoa, nella 26a giornata di Serie A, arrivato al termine di una gara complicata, ma che ha regalato il momentaneo primo posto in classifica.

DAZN

VITTORIA – “Innanzitutto complimenti al Genoa che ha fatto un’ottima gara e a Vieira che è l’allenatore, ma non è una sorpresa. Partita difficile che abbiamo approcciato molto bene, poi a fine primo tempo non abbiamo messo la stessa intensità. Nel secondo siamo stati determinati e concentrati, abbiamo creato e vinto una partita importante dove abbiamo tirato fuori grandissima energia. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ma l’avrei fatto anche senza vittoria. Sono orgoglioso di loro e son contento per i nostri tifosi che anche stasera ci hanno trascinato. Alcuni calciatori sono già a 43 partite giocate alla fine di febbraio, solitamente queste partite si fanno in una stagione. Dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali”.

SQUADRA – “Devo essere sincero, ho una squadra matura e consapevole che vuole vincere sempre le gare. Poi ci sono momenti di difficoltà in cui cerchiamo di sollecitare i ragazzi. Venivamo da una brutta sconfitta, inutile negarlo, ci aveva fatto male. Ma siamo riusciti a lasciarcela alle spalle, anche se con alcune difficoltà. Ma il Genoa sta facendo un grandissimo percorso”.

PREPARAZIONE – “Abbiamo lavorato in queste due settimana per preparare una gara e non c’era mai capitato se non ad agosto. Abbiamo lavorato bene, abbiamo qualche defezione importante che speriamo di recuperare. Thuram? Stiamo lavorando giorno su giorno. Sta migliorando, ma non l’ho ancora visto in campo. Ha dato grandissima disponibilità, sta lavorando giorno e notte. Se non sarà per martedì, sarà per la prossima. Vedo dottori e fisioterapisti molto sereni”.

NAPOLI – “Pressione al Napoli? La dobbiamo mettere su noi stessi, cerchiamo di migliorare sulle nostre cose. Abbiamo una squadra responsabile che sente la maglia, dà tutto in campo. Per questo dico che sono stati davvero bravi al di là del risultato, ci hanno dato tutto”.

OBIETTIVO – “Per cosa firmerei? E’ nostro obiettivo essere protagonisti in tutte le competizioni. Poi scegliere a tavolino non è semplice, se riescono a rientrare tutti siamo doppi nei ruoli. Bisogna essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali“.

SKY SPORT

PRESTAZIONE – “Innanzitutto bisogna fare i complimenti al Genoa, hanno fatto un’ottima partita. Ai miei ragazzi bisogna fare un plauso: era la 37esima partita, più le nazionali. Hanno fatto una grande partita di determinazione, contro un avversario non semplice. Abbiamo approcciato bene, poi abbiamo avuto qualche difficoltà. Siamo stati sempre lucidi, abbiamo concesso il tiro dove è stato bravo Martinez, abbiamo preso l’ennesimo palo, abbiamo creato tanto. Sono contento, ma avrei detto le stesse cose anche senza vittoria”.

REAZIONE – “Ho una squadra di grandissimi valori, con grandissimi tifosi che anche oggi ci hanno trascinato. Siamo contenti di dargli soddisfazione e dobbiamo continuare, sapendo che abbiamo tante partite in 20 giorni. Venivamo da una sconfitta che ci ha fatto molto male, però i ragazzi si sono lasciati tutto alle spalle in 4 giorni, con difficoltà e assenze. Si lavora in una sola direzione, sperando di dare soddisfazioni ai tifosi”.

INFORTUNIO FRATTESI – “Frattesi sarebbe stato il primo a entrare, perché ci avrebbe aiutato. Aveva qualche problema e non riusciva già ieri. Si è scaldato, ma si è risieduto perché non poteva darci il suo apporto”.

ACERBI – “Acerbi lo abbiamo aspettato, si è allenato ed è rientrato. Prima avevamo problemi nel reparto difensivo, ora si è spostato in quello offensivo, sperando di recuperare Frattesi già martedì”.

CALENDARIO – “Sono d’accordo che le tante partite fanno la differenza con il Napoli. Gli italiani sono alla 43esima partita per dire. Bisognerà essere bravi nel cercare di recuperare energie e non perdere giocatori. Il calendario è molto serrato. Bisogna essere bravi, sono d’accordo con Marotta”.

PRIMO POSTO – “Il primo posto a 12 partite dalla fine non conta tanto. Domani giocheranno tante ottime squadre che avranno possibilità di rientrare nella parte alta della classifica”.