Sfogo ed esultanza polemica, Lautaro: “Non accetto questa cosa”

Decisivo con il suo gol per regalare i 3 punti in Inter-Genoa, il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, è intervenuto ai microfoni di DAZN e Sky Sport per commentare il successo nerazzurro nella 26a giornata di Serie A. L’attaccante argentino ha commentato anche l’episodio della presunta bestemmia al termine della gara contro la Juventus.

Queste le sue parole:

DAZN

PRESTAZIONE – “Sicuramente non è stata una partita di grande qualità da parte nostra, però abbiamo messo l’anima e l’importante erano i 3 punti, per il nostro percorso e per la sconfitta di settimana scorsa, che ci ha fatto malissimo. Siamo in piedi, siamo concentrati e cerchiamo di vincere ogni partita. Contento per la vittoria, per i compagni e per la gente”.

ESULTANZA POLEMICA – “L’esultanza con le dita sulle orecchie? Escono così, perché a volte si parla tanto. Ho imparato con gli anni a lasciarmi le cose alle spalle. Però quando si parla male di una persona, come la scorsa partita, con tutte le telecamere vicine, mi ha dato fastidio. Io non ho bestemmiato. Cerco di imparare e cerco di trasmettere il rispetto anche ai miei figli. Questa cosa non la accetto e mi ha dato tantissimo fasitidio. Però vado avanti per la mia strada e chi mi conosce sa che persona, che uomo e che padre sono. Sono tranquillissimo con me stesso”.

NAPOLI – “Non mandiamo nessun segnale al Napoli, ma a noi stessi. Ci siamo quando la squadra lascia tutto sul campo come oggi, ma anche come a Torino nel primo tempo. Poi non si possono sbagliare i gol in quelle partite. Dobbiamo continuare a crescere su questo aspetto”

JOSEP MARTINEZ – “Martinez ha lavorato tantissimo da quando è arrivato. Gli faccio i complimenti per come si allena e per come ha risposto oggi”.

SKY SPORT

REAZIONE – “Sappiamo che venivamo da una sconfitta che ci ha fatto tantissimo male, per tutto quello che contava. Noi poi ci concentriamo sempre sul nostro lavoro. Abbiamo parlato tra di noi e l’importante è che la squadra sia sempre compatta e unita dopo le sconfitte. Pensiamo sempre all’Inter e a dare il massimo. La genete deve essere tranquilla e orgogliosa, perché questo gruppo dà tutto per questa maglia”.

SEGNALE – “Questa partita è un messaggio importante per noi. Oggi siamo primi, sappiamo di aver lasciato punti importanti per strada. Dobbiamo continuare a lavorare, cresce e migliorare. Partite come questa ci segnano tanto. Il gol? Sempre contento, di più quando aiuta la squadra”.