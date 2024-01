Inzaghi PUNTA su Barella: ecco il suo PIANO per Inter-Juve

Inter-Juventus sarà una partita delicatissima per la squadra di Inzaghi, che grazie a un risultato positivo potrebbe staccare ulteriormente i bianconeri in classifica. Per farlo, potrà contare sul rientro dalla squalificia di due elementi cardine come Calhanoglu e Barella.

Su quest’ultimo il tecnico sembra voler riporre grande fiducia ed è per questo che già da diversi giorni è al lavoro sulla sua condizione fisica. Infatti, come riportato da Tuttosport e dal Corriere dello Sport, Inzaghi ha pensato per lui a un programma personalizzato per averlo a top proprio per la gara di domenica. Non a caso, approfittando anche della squalifica, nell’ultima settimana Barella non si è quasi mai allenato con il gruppo.

Nella finale di Supercoppa non era parso al top (probabilmente anche per via della scomparsa del suo mito Gigi Riva). Una prestazione che Inzaghi non vuole vedere di nuovo: per battere la Juventus ha bisogno del miglior Barella.

L’opinione di Passione Inter

L’apporto di Barella contro la Juventus sarà fondamentale. La prestazione con il Napoli e l’assenza della Fiorentina, hanno dimostrato quanto perdere l’Inter se il suo centrocampista sardo non è al meglio o non è in campo. Lavorare sulla condizione fisica è un’ottima idea, perché la sua intensità sarà preziosa per mandare in tilt le linee difensive bianconere.