L’Inter CREDE in Carboni: il PIANO per la prossima stagione

Valentin Carboni è uno dei grandi talenti di proprietà dell’Inter e la dirigenza nerazzurra non ha intenzione di privarsi del suo talento, nonostante negli ultimi giorni sia il West Ham, sia la Fiorentina abbiano provato a farsi sotto per il classe 2005. Niente da fare, i piani per l’argentino sono molto chiari.

Infatti, come riportato da Tuttosport, Carboni finirà la sua stagione in prestito al Monza senza alcun dubbio e in estate tornerà ad Appiano Gentile. A quel punto, l’Inter sarà pronta ad affrontare due strade: un nuovo prestito per continuare a fare esperienza o rimanere alla corte di Inzaghi come jolly del reparto offensivo.

Le valutazioni effettive saranno fatte solo tra qualche mese, ma la volontà dell’Inter è irremovibile: Carboni è un prospetto di grande valore e la sua incedibilità non è in discussione.

L’opinione di Passione Inter

Il futuro di Carboni dipenderà molto anche dalla sua crescita in questi ultimi mesi al Monza. Se riuscirà a imporsi sempre di più è chiaro come le sue possibilità di rimanere all’Inter possano crescere. Al tempo stesso, è giusto valutare anche quanto spazio potrebbe avere in un reparto offensivo che con l’arrivo di Taremi diventerebbe più affollato e compeitivo.