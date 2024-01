Inter-Juve: Inzaghi RITROVA il centrocampo, ma c’è un DUBBIO

La trasferta contro la Fiorentina si è trasformata da insidia a opportunità. E l’Inter è stata brava a capitalizzarla, per riprendersi il primo posto e arrivare con il vento in poppa alla sfida con la Juventus. Ora, però, Inzaghi non vuole certo fallire l’appuntamento di San Siro.

Anche perché il tecnico potrà riabbracciare 3 elementi preziosissimi del suo centrocampo, assenti a Firenze per motivi diversi. Barella e Calhanoglu sono rimasti fuori per squalifica, mentre a Dimarco è stato concesso un turno di riposo. Stessa cosa anche per Acerbi, che però è entrato nel second tempo

Non ci sono troppi dubbi sulla formazione titolare di domenica sera. L’unico potrebbe rappresentare il centrocampo, dove Dumfries spera di riconquistare il terreno perso su Darmian. L’atletismo e la fisicità dell’olandese potrebbero essere una soluzione molto utile sia per ribaltare il campo che per sfruttare i calci piazzati.