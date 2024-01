Taremi, Inter in CHIUSURA: c’è la DATA per l’incontro decisivo

Non ci sono molti dubbi su quale sia il nome principale per l’attacco dell’Inter nella prossima sessione di mercato estiva. I nerazzurri sono pronti a ingaggiare Mehdi Taremi a parametro zero e con tutta probabilità l’accordo potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri stanno accelerando per chiudere per l’iraniano, tanto che nelle ultime ore avrebbero comunicato ufficialmente al Porto la trattativa con il giocatore.

Un atto formale dovuto che dovrebbe anticipare l’accordo definitivo con lo stesso Taremi, il quale ha già dato il suo benestare al passaggio all’Inter. Mancano gli ultimi dettagli prima della firma e le parti dovrebbero riaggiornarsi dopo la Coppa d’Asia per arrivare all’intesa definitiva.