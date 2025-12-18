18 Dicembre 2025

Inzaghi incontra l’Inter: “Non si sentivano da mesi”

Gesto distensivo da parte del tecnico

Nella tarda serata di ieri, l’Inter è ufficialmente sbarcata a Riad dove domani sera affronterà la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Da qualche mese, tra l’altro, questa è diventata la città di Simone Inzaghi: l’ex tecnico nerazzurro si trova alla guida dell’Al-Hilal e sembra aver trovato in Arabia quella serenità che gli era venuta a mancare nell’ultimo periodo interista.

A distanza di mesi dall’ultima volta, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi nella giornata di ieri ha contattato la dirigenza dell’Inter per salutare i vecchi amici. Come scritto dalla rosea, “non si sentivano da parecchi mesi. Il gesto, distensivo, è finalizzato ad andare a dama: da ciò che filtra l’incontro dovrebbe esserci, anche se non nell’albergo dei nerazzurri”.

Peraltro, la trasferta dell’Al-Hilal in programma per il 19 dicembre è stata rinviata, ragion per cui Inzaghi avrà tempo nelle prossime 48 ore di salutare i suoi vecchi dirigenti e soprattutto il gruppo di ragazzi che ha allenato per quattro anni. Una novità assoluta per l’allenatore che per la prima dopo aver salutato l’Inter dopo la finale persa in Champions League torna a riabbracciare il suo passato.

