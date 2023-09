Dopo le prime tre giornate di campionato, a far felice l’Inter non sono solamente i nove punti in classifica e gli otto gol realizzati. Uno dei dati più positivi, anche in considerazione del passato recente, è soprattutto quello degli zero gol subiti. Una statistica che rende l’Inter la miglior difesa di questo inizio di stagione nei principali campionati europei: due sono infatti i gol subiti in quattro giornate da Manchester City e Nizza rispettivamente in Premier League e Ligue 1, due da Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte in tre giornate in Bundesliga, mentre uno solo in tre giornate dall’Atletico Madrid in Liga.

Un inizio così positivo per l’Inter non accadeva dalla stagione 1966-67, vinta dalla Juventus a +1 proprio dai nerazzurri allenati da Helenio Herrera. L’anno scorso, invece, i gol subiti dopo le prime tre giornate erano stati quattro (uno dal Lecce e tre dalla Lazio). Simone Inzaghi ha riflettuto molto su questa tendenza e ci ha messo le mani in maniera attiva per invertirla.

In primis ha cambiato qualcosa nell’atteggiamento tattico dell’Inter, che ora gestisce pressing alto e riaggressioni immediate con maggiore oculatezza, alternandoli a momenti di baricentro più basso (e de Vrij, uno su tutti, ringrazia). Poi, racconta La Gazzetta dello Sport, nei discorsi sulla campagna acquisti ha proposto ai dirigenti un ragionamento semplice: la sua Inter, per caratteristiche, difficilmente avrà mai problemi a creare occasioni da gol. L’investimento grosso, quindi, va fatto in difesa: detto-fatto, ecco Benjamin Pavard. Appena il francese sarà pronto e integrato nei meccanismi, si aggiungerà ad una retroguardia che per ora ha cominciato in maniera perfetta.

E d’altronde, storicamente, il campionato lo vince soprattutto la miglior difesa…