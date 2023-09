In una sola estate, dopo un assenza di qualche anno, l’Inter si ritrova ad aver aggiunto alla sua rosa anche due nazionali francesi: Marcus Thuram e Benjamin Pavard. La loro presenza in queste ore, unita a quella del milanisti Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud, ha inglobato tutto il ritiro della Francia di Didier Deschamps nell’attesa pre-derby, partita con cui riprenderà il campionato di Serie A delle due milanesi post sosta.

Come spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono stati messaggi e frecciatine (sempre col sorriso, sia chiaro) a distanza soprattutto tra i due attaccanti. Thuram, molto carico, ha azzardato un “Vinciamo noi” per poi alzare le braccia e sorridere alle domande sui gol. Giroud invece, più prudente, si è limitato ad un “Iniziamo a percepirne l’attesa”, chiosando con un semplice “Vediamo” sul tema dei gol. Sì, perché “Le battute tra noi sono già cominciate”, ha annunciato il nerazzurro.

Ma non solo i diretti interessati si esprimono sul derby: tutta la Francia ha intuito l’importanza di questa sfida. “In realtà sono io che li ho spronati, soprattutto Theo con Pavard. Sono amici, si prendono un po’ in giro ma con moderazione, almeno quando siamo tutti insieme. Immagino che i toni siano più provocatori lungo i corridoi che portano alle camere”, ha dichiarato Lucas Hernandez, fratello del terzino del Milan. “Mi pare di aver capito che c’è una grossa partita in programma. C’è già un dibattito in corso tra loro. Di sicuro seguiremo con attenzione come andrà a finire in campo”, ha scherzato invece Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid.

Insomma, tra sorrisi e un clima scherzoso, sotto sotto l’attesa per il derby è già iniziata.