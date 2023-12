Inzaghi a Napoli per sconfiggere un TABÙ dell’Inter

Napoli-Inter è il big match della 14a giornata di Serie A. Una gara non banale per i nerazzurri che dovranno vincere per riprendersi il primo posto in classifica, contro un avversario che vuole, al tempo stesso, rilanciarsi nella corsa Scudetto.

E non solo, ad aggiungere difficoltà alla sfida c’è un tabù che gli uomini di Inzaghi dovranno riuscire a superare. Infatti, nelle ultime 17 stagioni in cui le squadre si sono affrontate in Serie A, i nerazzurri sono riusciti a vincere solo una volta in trasferta: 3-1 il 6 gennaio 2020, quando ancora lo stadio partenopeo si chiamava San Paolo.

Zero vittorie dunque, al Maradona, e zero vittorie nei due precedenti con Inzaghi in panchina, rispettivamente un pareggio (1-1) e una sconfitta (3-1). L’Inter ha bisogno di vincere per riportarsi al primo posto, ma farlo in casa del Napoli potrebbe essere un’autentica impresa.