Continuerà anche stasera l’indisponibilità di Alessandro Bastoni, fermo ormai da diverse settimane per un problema al polpaccio. Dopo lo scontro diretto contro la Juventus, il difensore sarà costretto a saltare anche Napoli-Inter.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, il difensore avrebbe provato un recupero miracoloso per la sfida del Diego Armando Maradona, ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Alla fine, Bastoni non è partito per Napoli e ora Inzaghi conta di riaverlo a disposizione per la prossima sfida di campionato, sabato 8 dicembre, in casa contro l’Udinese.

L’opinione di Passione Inter

Il rientro di Bastoni contro il Napoli sarebbe stato una buona notizia, ma solo se fosse effettivamente stato in condizioni di giocare al meglio. Forzare un rientro, con il rischio di una ricaduta, sarebbe stata una mossa obiettivamente troppo incauta. La speranza è che il difensore possa tornare al meglio già nella prossima sfida