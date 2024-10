Inzaghi recupera l’infortunato: “Può giocare con la Juve”

L’allenamento di ieri ad Appiano Gentile è stato molto importante per capire la condizione di alcuni giocatori verso Inter-Juventus. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto, ma la buona notizia dalla Pinetina è il recupero di due elementi che si sono allenati con il resto del gruppo.

L’Inter potrà contare, a meno di sorprese, sia su Kristjan Asllani che su Tajon Buchanan, quest’ultimo reduce dal brutto infortunio estivo rimediato in Coppa America con il suo Canada. Fino a questo momento il reinserimento del canadese è stato scandito dalla massima prudenza, ma la partita contro i bianconeri potrebbe essere quella buona per il ritorno fra i convocati.

Secondo il Corriere dello Sport, Buchanan potrebbe andare in panchina e non è da escludere (sebbene sia difficile) che possa essere gettato nella mischia già nel secondo tempo contro la Juventus, nel caso in cui Federico Dimarco dovesse palesare segni di stanchezza. Con Carlos Augusto ai box, infatti, Inzaghi avrebbe solo due opzioni: il canadese o l’adattamento di Matteo Darmian sulla sinistra.