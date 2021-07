Inzaghi lancia l’operazione Sensi: “Lo stimo, dovremo allenarlo nel migliore dei modi”

Il calciatore è da due anni funestato dai problemi fisici

La speranza è l'ultima a morire, anche se Simone Inzaghi - più che sperare - intende lavorare: a livello di squadra, lavorare per mantenere alto il livello dopo aver toccato il cielo nella scorsa stagione, mentre a livello di singoli il lavoro sarà indirizzato verso quegli elementi che, dissoltisi i festeggiamenti per lo Scudetto conquistato due mesi fa, vadano ora recuperati, rimessi su quei binari su cui il resto del gruppo sembra marciare più spedito. La speranza, in questo discorso, è quella di recuperare Stefano Sensi: un'intenzione che Inzaghi risultava avere già da prima della conferenza stampa di oggi, e che proprio oggi è stata ribadita di fronte ai giornalisti in sala stampa.