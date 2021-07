Inzaghi su Perisic: “Giocatore importante, può far bene nel nostro sistema. Lo aspetto”

L'esterno croato è uno dei possibli nomi per il mercato in uscita

Il nuovo corso di Simone Inzaghi, all'Inter, consiste anche in un modo diverso rispetto al suo predecessore di concepire il rapporto con i calciatori, sia nella programmazione della stagione che nella vita quotidiana di spogliatoio: messa così può sembrare banale, ma Inzaghi sarà un tecnico che - ai nastri di partenza della stagione - accoglierà e aspetterà i propri calciatori a "braccia aperte" (lo ha detto più volte, oggi, in conferenza stampa): vale per Eriksen che sta cercando di recuperare dal malore di qualche settimana fa, così come per giocatori quali Dimarco o Sensi, o i confermatissimi Lukaku e Lautaro e anche per Ivan Perisic.