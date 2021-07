VIDEO – Inter News – #WelcomeSimone, conferenza Inzaghi, calciomercato

Torna l'appuntamento alle 19.30 sui canali social di Passione Inter

Torna l'appuntamento con la diretta delle 19.30 sui canali social di Passione Inter, e lo fa in una giornata che è stata importantissima per la stagione dell'Inter: oggi, infatti, a ora di pranzo, c'è stata la conferenza stampa di presentazione di Simone Inzaghi, prodromica al raduno di domani, con il primo allenamento dei nerazzurri non impegnati con le Nazionali. Analizzeremo quindi le parole e le impressioni lasciate dal neo-tecnico nerazzurro nel suo primo appuntamento con la stampa e poi, ovviamente, faremo il punto con tutte le news di mercato. Seguici!