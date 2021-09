Inzaghi valuta la mossa a sorpresa: Satriano titolare con la Sampdoria?

Il giovane ha la fiducia di Inzaghi

Il pre campionato di Martin Satriano è stato molto convincente. Il giovane attaccante ha conquistato tutti in casa Inter, soprattutto il neo tecnico Simone Inzaghi, colpito dall'etica del lavoro di un ragazzo tanto giovane. L'ex Primavera infatti non ha grilli per la testa e ambizioni da primadonna: si impegna al massimo in attesa della propria occasione per mettersi in evidenza. E questa occasione potrebbe arrivare già nella prossima giornata di campionato.