Dzeko, parla il suo primo tecnico: “Fortissimo già da ragazzino. Ha fatto bene ad andare all’Inter”

"Alla Roma non avrebbe vinto nulla"

"Era un ragazzino che lavorava molto sodo, non aveva grilli per la testa o distrazioni. Pensava solo a crescere come calciatore. Era consapevole delle proprie abilità, ci ha sempre creduto ed è riuscito a diventare una stella. Per la Bosnia è un eroe, è il primo che è riuscito a diventare tanto grande nel calcio. Sono contento che sia andato all'Inter, ha scelto il club giusto per vincere. Con tutto il rispetto per la Roma, i giallorossi negli ultimi 50 anni non hanno vinto praticamente nulla. Sarebbe stato sempre più difficile vincere lì. Spesso andavo a vederlo nella capitale e sembrava l'unico in grado di combinare qualcosa per la squadra. All'Inter la musica è diversa, può finalmente giocare per vincere. E facendo meno lavoro sporco avrà più energie e lucidità sotto porta per segnare. Con Correa e Lautaro può fare molto bene".