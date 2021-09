Dalla nuova partnership al super Lautaro: le notizie più importanti di oggi

Le notizie più importanti dal mondo Inter

Alessio Murgida

La sosta Nazionali continua e tutti noi siamo in attesa della ripresa del campionato. Tra meno di due settimane, poi, inizierà il percorso in Champions League con l'esordio a San Siro contro il Real Madrid. I nerazzurri infatti, come da regolamento UEFA, hanno presentato ieri sera a mezzanotte la lista ufficiale dei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi. Sempre ieri notte, inoltre, Lautaro e Correa davano spettacolo con l'Argentina: questo e molto altro nel solito articolo riassuntivo delle 20 con le notizie nerazzurre più importanti delle ultime 24 ore.

ARGENTINTER - Nella notte i due giocatori nerazzurri, Joaquin Correa e Lautaro Martinez, si sono resi protagonisti con la loro Nazionale. Il Toro è partito dal 1' mettendo a segno il gol dell'1-0 e poi servendo l'assist per il suo compagno di squadra Tucu. Lautaro è sempre più leader dell'Argentina. Tra l'altro, sempre nella notte, molto bene anche Matias Vecino con l'Uruguay: autore di un assist, il centrocampista è stato tra i migliori in campo. Meno bene Arturo Vidal nella sconfitta contro il Brasile per 0-1.

NUOVA PARTNERSHIP - Stamattina La Gazzetta dello Sport ha riportato la notizia secondo cui sarebbe in arrivo una nuova collaborazione, con un marchio di abbigliamento questa volta. Dopo il contratto con Digitalbits e Zytara, infatti, l'Inter sarebbe pronta per chiudere un accordo con Moncler. Non è ancora chiaro in cosa possa trasformarsi la partnership ma l'annuncio arriverà a breve.

VOLO DI SALVATAGGIO - Secondo il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, il Napoli starebbe cercando di organizzare un charter intercontinentale su cui potrebbero trovare posto il colombiano Ospina, portiere partenopeo, e i calciatori cileni come Arturo Vidal. Permetterebbe loro di essere in Italia al più tardi venerdì pomeriggio, con un giorno guadagnato rispetto al previsto. Questo sarebbe di fondamentale importanza per i nerazzurri, visto che, probabilmente, i sudamericani Lautaro, Correa e Vecino (a causa della vicinanza dell'ultima partita di qualificazioni ai mondiali con le rispettive Nazionali) non dovrebbero esserci per la trasferta di Genova contro la Sampdoria.