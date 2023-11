Inzaghi tentato da Audero: si avvicina l’esordio con l’Inter

Uno degli ex del derby d’Italia di questa sera tra Juventus e Inter, Emil Audero, è finalmente pronto per fare il suo esordio assoluto con la maglia dell’Inter. Il portiere italiano, sbarcato a Milano con la formula del prestito secco la scorsa estate per rimpiazzare l’addio di Samir Handanovic (oggi osservatore nerazzurro) come secondo di Sommer, sta per ritrovare il campo.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, infatti, l’ex Sampdoria esordirà con ogni probabilità il prossimo mercoledì in Champions League, in occasione del match contro il Benfica. Si tratta di una gara ‘cuscinetto’, visto che la formazione nerazzurra ha già centrato l’accesso agli ottavi di finale e che – a prescindere dal risultato di Lisbona – si giocherà il primato solamente all’ultima giornata a San Siro contro la Real Sociedad.

In ottica Coppa Italia, dove l‘Inter si scontrerà agli ottavi di finale il prossimo 20 dicembre con il Bologna, Inzaghi sarebbe seriamente tentato di anticipare il debutto di Audero in nerazzurro alla sfida europea di mercoledì per dare l’opportunità al ragazzo di non farsi trovare impreparato. Il suo impiego darebbe tra l’altro l’opportunità a Sommer di riposare in una settimana chiave, tra due gare delicate come quelle contro Juventus e Napoli.