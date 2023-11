Nonostante la sua esperienza alla Juventus non sia stata particolarmente felice, distante anni luce dai successi conquistati invece con l’Inter tra cui il Triplete, Lucio fa parte a tutti gli effetti dei grandi ex del derby d’Italia che hanno vestito entrambe le maglie nel corso della propria carriera da calciatore.

L’ex difensore centrale, intervistato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così dell’importanza di questo scontro diretto: “Succede che il vantaggio diventa interessante: cinque punti non sono troppi, ma neanche pochi. Le partite da disputare sono comunque ancora tante, ne succederanno di cose… E spero che saranno sempre positive per l’Inter”.

Esperto in materia, il brasiliano – nonostante le assenze pesanti di Pavard e Bastoni nel reparto arretrato – è sicuro dell’affidabilità degli altri tre interpreti del ruolo: “Per Inzaghi vedo un reparto molto ben bilanciato, equilibrato. Ci sono giocatori che hanno grande esperienza in marcatura, come Acerbi e De Vrij: gente così serve anche ad aiutare i più giovani. A me piace poi la duttilità di Darmian, che può giocare su entrambe le fasce oltreché nella difesa a tre”.

Dando uno sguardo in avanti, invece, Lucio ha speso grandi complimenti per Thuram: “L’Inter ha trovato un ottimo attaccante, perfetto per il gioco che fa, perché aiuta sia Lautaro sia i centrocampisti. È ancora presto per dire se sia migliore di Lukaku e Dzeko, due mostri sacri, ma sta trovando continuità partita dopo partita. Già in Germania aveva mostrato talento, è andando a Milano che ha fatto la scelta giusta. Se continuano così, lui e l’argentino, diventano una delle coppie più pericolose di tutta Europa. Dovranno dimostrarlo, però, proprio in grandi partite come questa in arrivo a Torino”.