Mkhitaryan rinnova con l’Inter: ora c’è anche la data

Ci siamo quasi, tra Henrikh Mkhitaryan e il nuovo contratto con l’Inter è soltanto questione di dettagli. La trattativa tra il centrocampista armeno e il club nerazzurro, confermata ufficialmente nei giorni scorsi dall’agente Rafaela Pimenta, è decollata durante le ultime settimane.

A convincere la dirigenza interista è stato l’avvio superlativo di stagione dell’ex Roma, esaltato dalla doppietta siglata nel derby dello scorso settembre contro il Milan. Come confermato adesso da Calciomercato.com, manca solamente la firma di Mkhitaryan sul contratto per l’ufficialità del prolungamento.

Per quanto riguarda la formula, l’accordo si fonda su un biennale con la formula dell’uno più uno. L’Inter, dunque, potrebbe tutelarsi con una clausola d’uscita valida per il secondo anno. Per quanto riguarda infine le tempistiche, il sì definitivo dovrebbe arrivare ben prima di Natale.