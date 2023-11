Buone notizie per l’Inter che sta finalmente per siglare un’intesa fortemente voluta da Simone Inzaghi. Uno dei suoi pupilli, infatti, è vicinissimo al rinnovo di contratto con il club nerazzurro. Come confermato dall’agente Rafaela Pimenta ai giornalisti presenti a margine del Meeting Nazionale IAFA, Henrikh Mkhitaryan firmerà presto un nuovo accordo.

La nota procuratrice, alla domanda sul rinnovo di contratto di Mkhitaryan con l’Inter, ha confermato dicendo: “Noi siamo pronti”. L’ex centrocampista della Roma, che a Milano sta vivendo forse il momento più alto della sua carriera, non andrà dunque in scadenza il prossimo giugno. Le sue prestazioni lo hanno reso uno degli inamovibili in campo di Inzaghi e gli hanno permesso di strappare un nuovo contratto che a breve verrà ufficializzato.

L’agente Pimenta, inoltre, ha parlato di un obiettivo dei nerazzurri come Khephren Thuram (fratello minore di Marcus) per il centrocampo, commentando così le voci sull’interesse della Juventus: “Ho letto le notizie, ma non so come andranno le cose. È veramente troppo presto per parlarne”.

L’opinione di Passione Inter

Come sottolineato più volte, il rinnovo di Mkhitaryan con l’Inter è una grande notizia per Inzaghi e per tutti i tifosi. Il centrocampista armeno sta disputando sin qui una stagione super, sulla falsariga della scorsa annata. Gli anni passano per tutti ma non per lui che a 34 anni (35 il prossimo 21 gennaio) mostra ancora una tenuta fisica invidiabile, esaltata dalle sue qualità palla al piede. Non è un caso se nell’ultimo biennio sia stato tra i calciatori in assoluto più utilizzati dal tecnico piacentino.