Osimhen torna in gruppo: le sue condizioni verso Napoli-Inter

Dopo essere rimasto ai box per un mese e mezzo circa, Victor Osimhen è adesso vicinissimo al recupero. L’attaccante nigeriano nella giornata di ieri ha ricominciato a lavorare parzialmente con i compagni ed ha fissato un obiettivo che sino a pochi giorni fa sembrava complicato. In vista di Atalanta-Napoli del 25 novembre, l’ex Lille potrebbe infatti tornare tra i convocati della formazione azzurra ora allenata da Walter Mazzarri.

Osimhen lo scorso ottobre, in occasione della sosta per le nazionali, aveva rimediato un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto in infermeria per un mese e mezzo circa. Il rientro in gruppo, seppur parziale, fa pensare ad un ritorno in campo a stretto giro. Il centravanti nigeriano potrebbe già tornare a completa disposizione di Walter Mazzarri per Real Madrid-Napoli del 29 novembre, anche se il grande obiettivo realistico diventa a questo punto Napoli-Inter della 14esima giornata di campionato.