Inzaghi il tracollo è anche nei numeri: nel 2023 media punti da retrocessione

L’Inter di Inzaghi incappa nella decima sconfitta in campionato, la quinta nel 2023 e la quarta nelle ultime sei. Un ruolino di marcia terribile, più da retrocessione che da big. E, numeri alla mano, è proprio il dato sulla media punti ad inquietare di più.

Nella seconda parte del 2023 l’Inter ha infatti racimolato la miseria di 0,75 punti a partita, contro l’1.96 toccato da agosto 2022 a febbraio 2023. Un dato allarmante, specie se confrontato con le ultime annate di Inzaghi. Nel 2021/2022 la media punti da agosto a febbraio fu di 2,12 punti, per poi salire da marzo a luglio a 2,42. Nel 2020/2021 fu invece la stessa in entrambi i casi, 1.79.

Da marzo in avanti, nemmeno in stagioni meno fortunate come nel 2016/2017 o 2017/2018 si è fatto peggio. La media peggiore è quella del 2019/2020, quando il finale di stagione fu per Inzaghi da 1,45 punti a partita, comunque quasi il doppio rispetto a quella attuale.

Un tracollo di prestazioni e numeri che ora inizia davvero a preoccupare. Mai Inzaghi era stato tanto in difficoltà, nonostante abbia teoricamente per le mani la sua rosa migliore in carriera. Il rischio che la squadra crolli è sempre più all’orizzonte. Aprile sarà un mese terribile dal punto di vista degli impegni. Ora rischia di esserlo anche da quello dei risultati.