L’Inter perde ancora: i numeri in Serie A sono desolanti

La sconfitta con la Fiorentina è l’ultimo tassello di un’annata di Serie A disastrosa. In questo 2023, poi, i numeri dell’Inter sono abbastanza inquietanti e vanno ben oltre la semplice delusione: 10 sconfitte in campionato sono inaccettabili.

Ma c’è anche di peggio. Contro la Fiorentina, infatti, è arrivata la terza sconfitta consecutiva in Serie A, un evento che non accadeva da ben 6 anni. Lo 0-1 di San Siro, inoltre, è la quinta sconfitta del 2023, la quarta delle ultime 5 partite di campionato. In mezzo, solamente la vittoria contro il Lecce (fuori dall’Italia è arrivato anche il pareggio contro il Porto).

Sono dati impressionanti, ancora più preoccupanti se messi di fianco a quello delle reti segnate: nelle ultime 5 di Serie A, dalla sconfitta con il Bologna, infatti, l’Inter ha segnato solamente 2 gol su azione, quelli nella vittoria contro il Lecce. Per il resto, l’unica altra marcatura è il rigore di Lukaku contro lo Spezia. Il totale è desolante: 3 gol nelle ultime 5 partite.

La seconda sconfitta consecutiva a San Siro, allora, è più di un campanello di allarme: la corsa ad un posto nella prossima Champions League è a forte rischio e l’Inter non può certo permetterselo. Fallire il piazzamento europeo sarebbe terribile. E non ci sarebbe buon percorso in Europa o vittoria in Coppa Italia che tenga.