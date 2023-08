Inzaghi ANNUNCIA l’ultimo acquisto dell’Inter: “Ecco chi ci serve”

È terminata da poco la conferenza stampa di Simone Inzaghi, alla vigilia dell’esordio in Serie A dell’Inter contro il Monza. Non si è parlato solo della partita, ma ovviamente anche del mercato, con il tecnico nerazzurro che si è espresso chiaramente su quale sarà l’ultimo acquisto dei nerazzurri.

Queste le parole del tecnico:

“Il mercato è un’incognita. Con la società ci confrontiamo h24 e sappiamo che ci manca un difensore. Dobbiamo essere bravi a prenderne uno importante. Il difensore deve essere un terzo di difesa. Abbiamo aggiunto Bisseck è un giovane di ottime prospettive che sta lavorando molto bene. Arriva dal campionato danese ed è giusto dargli tempo per aspettarlo. Ci manca un braccetto destro che non è facilissimo da trovare. Stiamo lavorando su qualche profilo e speriamo di poterlo acquistare. Pavard è un obiettivo. Non è l’unico. Noi abbiamo bisogno di un giocatore importante in quella posizione. Al di là di Darmian che è stato preziosissimo. Io però ho bisogno di competizione in ogni ruolo, così si alza anche l’intensità in allenamento”.