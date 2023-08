Simone Inzaghi è tornato a parlare, alla vigilia della prima giornata di campionato contro il Monza. L’allenatore dell’Inter si è soffermato anche sul caso Lukaku, non nascondendo l’amarezza per come siano andate a finire le cose.

Queste le sue parole sul centravanti belga:

“Ho già parlato di Lukaku. Lo ringrazio per quello che ci ha dato l’anno scorso. L’ho rivoluto l’anno scorso e lo avrei rivoluto di nuovo, ma ha scelto in modo diverso. Dispiace per come è finita visto anche come la famiglia Inter lo aveva riaccolto”.