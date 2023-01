ITA Airways omaggia una leggenda nerazzurra: ecco l’aereo per Giacinto Facchetti!

Giacinto Facchetti è sempre stato un meraviglioso esempio di correttezza, dentro e fuori dal campo. La leggenda dell 'Inter , scomparsa prematuramente nel 2006, è rimasta scolpita nel cuore di moltissimi tifosi, non solo nerazzurri. Il suo buon cuore, la sua lealtà, hanno conquistato anche parecchi avversari, uniti poi sotto l'unico vessillo della Nazionale italiana, di cui Giacinto è stato fiero capitano per tanti anni.

Anche per questo la compagnia aerea ITA Airways, che negli ultimi anni ha ribattezzato parecchi dei propri velivoli con nomi di leggende dello sport italiano, ha scelto di dedicare a Giacinto Facchetti un A320neo, come riferito in questo commosso post del figlio dell'ex calciatore e presidente nerazzurro, Gianfelice. Un bellissimo omaggio per uno dei simboli più indelebili del calcio italiano.