Nazionali – Lituania-Italia 0-2, Sensi torna al gol! Dilaga la Danimarca di Eriksen: 0-4

È stata un’ultima tornata di gare delle nazionali molto positiva per i calciatori dell’Inter. In campo sono scesi tutti, chi dal primo minuto e chi a gara in corso, ed i risultati hanno sorriso alle loro selezioni. Da domani, poi, si ricomincerà (finalmente) a pensare al campionato, ma vediamo qui di seguito il resoconto degli interisti nelle gare delle nazionali di stasera.

Bastoni, Barella e Sensi – Partendo dai calciatori di casa nostra, il bottino è indubbiamente molto positivo. L’Italia porta a casa un’importante vittoria per 0-2, nonostante il punteggio vada stretto vista l’enorme mole di occasioni da gol create e sventate dal portiere della Lituania. L’Inter, però, potrà essere estremamente soddisfatta soprattutto per la prova di Stefano Sensi: entrato ad inizio ripresa, dopo soli tre minuti (al 48′) è stato lui l’autore del gol che ha sbloccato il match, realizzato con un bel tiro da fuori area. Ottima poi la sua prova anche per tutto il secondo tempo. Un filo più opachi, invece, i suoi colleghi nerazzurri: per Bastoni 88 minuti, mentre per Barella circa 30. Prestazione senza infamia e senza lode per entrambi, anche se il rigore del raddoppio di Immobile, arrivato dopo il 90′, è arrivato proprio per un calcione incassato dall’ex Cagliari.

Eriksen – Sono stati invece 90 i minuti in campo per Christian Eriksen, che sorprendentemente non è entrato nel tabellino nonostante il rotondo 0-4 che la sua Danimarca ha rifilato all’Austria. In rete sono andati Skov Olsen (doppietta), Mæhle e Højbjerg, mentre gli assist sono stati di Delaney (due), Braithwaite e dello stesso Højbjerg.

