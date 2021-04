CdS – Inter, necessaria una cessione entro il 30 giugno: il motivo

L’incessante lavoro del gruppo Suning a garanzia del supporto finanziario promesso a tutti i tifosi dell’Inter, potrebbe purtroppo passare da una cessione quasi forzata entro il prossimo 30 giugno. Si prevede infatti che il bilancio di questa stagione possa essere chiuso con un passivo di circa 130 milioni di euro. Se rispetto ai rischi cui poteva incorrere il club nerazzurro è riuscito tutto sommare a limitare i danni, va però detto che servirà un’operazione in grado di calmierare questo rosso in bilancio.

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport sull’edizione di questa mattina, la mossa più semplice potrebbe essere quella di una cessione. Così facendo l’Inter metterebbe a segno una plusvalenza capace di far rifiatare le casse nerazzurre, anche se non si tratterà di una manovra così semplice. In tempo di pandemia, infatti, contrattare è diventato sempre più complicato e soprattutto i tempi si sono decisamente allungati rispetto a quanto avveniva in passato. Un segnale di svolta sul mercato potrebbe arrivare con il ritorno del presidente Steven Zhang annunciato nelle prossime settimane.

