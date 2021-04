CdS – Inter, Suning ha rispettato tutte le scadenze. Ora il prestito da 240 milioni, poi cercherà nuovi azionisti

L’ottima notizia di questa mattina per l’Inter è che Suning ha rispettato tutte le scadenze fissate per la giornata di ieri. Il gruppo alla guida del club nerazzurro ha infatti emesso il bonifico con il quale ha pagato gli stipendi dei propri dipendenti, versando finalmente la prima rata dei 13 milioni di euro di Achraf Hakimi che spettava al Real Madrid. Adesso da qui a fine stagione serviranno circa 150 milioni di euro per recuperare altre quattro mensilità, ma la chiusura in arrivo del prestito da 240 milioni di euro dalla Goldman Sachs potrà addirittura permettere di programmare anche la stagione 2021/22.

Stando a quanto riferito questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, nel futuro a breve termine saranno comunque previsti movimenti importanti che riguardano le quote del club nerazzurro. La famiglia Zhang ha infatti intenzione di prelevare il 31,05% di minoranza in mano a LionRock Capital, per poi successivamente vendere le parti delle proprie azioni ad un altro socio. Se sarà direttamente la maggioranza dell’Inter, o una minoranza destinata a crescere col passare del tempo, non è ancora chiaro nei piani della società.

