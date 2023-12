“Ho parlato con i giocatori dell’Inter: hanno paura della Juve”. La PROVOCAZIONE

Patrice Evra, ex terzino in forza alla Juventus dal 2014 al 2017, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport parlando della corsa scudetto che vede coinvolti nerazzurri e bianconeri in un lungo testa a testa.

Dopo aver definito gli stili di gioco di Inzaghi e Allegri come “diversi ma egualmente efficaci“, il francese ha poi lanciato una provocazione, rivelando di aver parlato con alcuni calciatori dell’Inter: “Alcuni giocatori dell’Inter mi hanno svelato di aver paura. Loro la temono, sanno che è forte, assetata di rivincita e di vittorie. Ma non svelerò i nomi dei calciatori nerazzurri con cui ho parlato, neanche sotto tortura…“.