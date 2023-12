Mercato – Il rinforzo sulla fascia può ARRIVARE dalla Bundesliga

La fase di riflessione sull’acquisto di gennaio è cominciata, in casa Inter: si cerca un esterno destro per sostituire Cuadrado. Marotta e Ausilio hanno un sogno ma sanno che, in quanto tale, è di difficile realizzazione. E allora in Viale della Liberazione si fanno strada anche ipotesi più realistiche, dunque low cost.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe messo nel mirino un vecchio obiettivo: si tratta di Thomas Meunier, classe 1991 attualmente in forza al Borussia Dortmund.

Il belga, che piace all’Inter sin dai tempi del Psg, si è accasato in Bundesliga nel 2020. Dopo le prime due stagioni da protagonista, l’anno scorso ha giocato poco e quest’anno ha patito un lungo infortunio, rientrando in campo solo due settimane fa contro il Bayer Leverkusen, giocando poi da titolare nella sfida successiva con il Lipsia. Per Meunier, fino a questo momento, soltanto 88 minuti nel campionato tedesco e la situazione non sembra destinata a migliorare, essendo chiuso dal titolare Ryerson.

Il belga ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e per questo potrebbe essere anche indiziato come colpo a zero, ma Marotta e Ausilio stanno valutando l’opportunità di versare un indennizzo nelle casse del Dortmund per portarlo a Milano già a gennaio.