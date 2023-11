Juve-Inter, come una finale: l’idea di Inzaghi per la sfida Scudetto

Quando in campo ci sono Inter e Juventus non può mai essere una partita come tutte le altre, specie quando entrambe le squadre sono ai primi posti in classifica. Una situazione che rende la gara dell’Allianz Stadium una sfida già decisiva in ottica Scudetto.

È così che vuole affrontarla Simone Inzaghi: come una finale. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come il tecnico abbia già anticipato questa sua visione alla squadra. Questo tipo di approccio, infatti, potrebbe favorire l’allenatore dell’Inter, vero specialista delle partite dentro-fuori: 9 finali giocate e 7 vittorie, con le uniche 2 finali perse alla prima in carriera e all’ultima, la finale di Champions League.

Inzaghi sa che in questo tipo di gare l’Inter sa esaltarsi. L’obiettivo è avere una squadra concentratissima e feroce, pronta ad aggredire la Juve, senza gestirsi e acconentarsi, sempre con attenzione e lucidità, per evitare di lasciare spiragli alla Juventus.

L’opinione di Passione Inter

Nella scorsa stagione l’approccio alle partite in gara secca dell’Inter è stato nettamente superiore rispetto all’andamento nelle normali gare di Serie A. Lo dimostrano anche i diversi risultati ottenuti contro la Juventus in campionato e in Coppa Italia: 2 sconfitte nel primo, vittoria nel doppio confronto in semifinale nel secondo. Quest’anno la squadra sembra essere costante in ogni tipo di partita, ma contro i bianconeri potrebbe servire un ulteriore passo in avanti mentale.