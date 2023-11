Verso Juve-Inter, torna tutto il gruppo, ma in difesa è emergenza

La preparazione a una sfida delicata come Juventus-Inter non è mai semplice, specie quando il gruppo a disposizione è frammentato in giro per il mondo. Inzaghi lo sa bene e per questo sarà felice di riabbracciare l’intero gruppo squadra nella giornata di oggi, come ricordato da La Gazzetta dello Sport.

Mancherebbe ancora Sanchez, atteso domani, ma pazienza: Inzaghi ora può iniziare il vero percorso di avvicinamento al big match dell’Allianz Stadium. Una gara che lo costringerà a fare i conti con l’emergenza in difesa: senza Pavard e Bastoni, la difesa sarà composta da Darmian, De Vrij e Acerbi.

Pochi dubbi, invece, negli altri reparti nei quali Inzaghi si dovrebbe affidare ai titolarissimi senza particolari novità. In attacco, allora, spazio alla coppia dei sogni nerazzurri: Thuram-Lautaro Martinez, alla ricerca della consacrazione anche nel Derby d’Italia.