Juventus-Inter, Lautaro cerca il gol per sfatare un TABÙ

Stasera, ore 20.45, va in scena una delle grandi classiche del calcio italiano. All’Allianz Stadium di Torino, si affronteranno Juventus e Inter, nella 13a giornata di Serie A. Una sfida cruciale nella corsa Scudetto dei nerazzurri cercano una vittoria per allungare in classifica. E per farlo, si affideranno al proprio bomber e capitano, Lautaro Martinez.

E lo stesso argentino vorrà rendersi autore di una grande prestazione, anche per sfatare il tabù Allianz Stadium. Il numero 10 argentino, infatti, vuole trovare il primo gol contro i bianconeri fuori da San Siro. Infatti, nei precedenti a Torino, Lautaro Martinez è rimasto sempre a secco.