La Supercoppe e il successo allo Stadium: le vittorie di Inzaghi contro la Juventus

Juventus-Inter può essere un crocevia per la stagione della squadra di Inzaghi. Nelle scorse ore, si è addirittura parlato di un possibile esonero di Inzaghi in caso di finale di campionato da flop. Uno scenario che ci sembra inverosimile, almeno al momento. In ogni caso, però, Simone Inzaghi ha dimostrato più volte in carriera di saper "incastrare" la Juventus e, soprattutto, Massimiliano Allegri. Il tecnico nerazzurro ha portato a casa ben 5 successi contro i bianconeri. Passione Inter vi racconterà tutte e cinque le vittorie di Inzaghi contro la Juventus.