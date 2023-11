Juventus-Inter, Lautaro Martinez SEGNA e sfata un TABÙ

Lautaro Martinez ha trovato il gol dell’1-1 in Juventus-Inter, rimettendo in equilibrio una gara che si stava facendo molto complicata per i nerazzurri. Con questa rete, inoltre, l’attaccante argentino è riuscito a rompere una piccola maledizione contro i bianconeri.

Infatti, il capitano dell’Inter non aveva ancora mai segnato all’Allianz Stadium nelle precedenti 7 partite giocate in casa della Juventus. Un tabù che il Toro è riuscito a sfatare, confermando il suo momento di forma eccezionale.