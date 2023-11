La Juventus la sblocca, ma l’Inter la pareggia. Succede tutto nel primo tempo nel big match della 13a giornata di Serie A, con Lautaro Martinez, imbeccato bene da Thuram, che pareggia il vantaggio di Vlahovic, innescato da una brutta palla persa da Dumfries.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 6 – Sollecitato soprattutto con i piedi nei primi minuti, è bravo in un paio di uscite alte. Non può nulla sul gol di Vlahovic. Inoperoso nella ripresa.

DARMIAN 6.5 – Molto attento in avvio con un paio di chiusure importanti, ma non riesce a contenere Chiesa sul gol. Sempre molto preciso in tutte le altre circostanze, riesce a limitare il numero 7 bianconero.

DE VRIJ 6 – Non sempre pulitissimo negli interventi, si schiaccia un po’ troppo sul gol, lasciando molto spazio a Vlahovic per la conclusione. Si tratta dell’unica sbavatura di una gara attenta sugli attaccanti bianconeri.

ACERBI 6 – Coinvolto molto in fase di possesso, gestisce bene in difesa, con una Juventus che non crea molti pericoli dal suo lato, preferendo attaccare dall’altro lato.

DUMFRIES 5 – Un po’ incerto con i piedi e non a caso da un suo stop sbagliato nasce il vantaggio della Juventus. Partecipa all’azione del pareggio, ma è l’unica luca in una prestazione di grande sofferenza, con Kostic e Chiesa che martellano dal suo lato. Dal 70′ CUADRADO 6.5 – Prende un giallo dopo pochi minuti contro la sua ex squadra, ma ridà elettricità alla fascia destra.

BARELLA 6.5 – Subito tanti duelli fisici con Rabiot e Kostic, ma tecnicamente è spesso troppo impreciso, ma è bravo a lanciare Thuram in progressione sul gol. Cresce di tono in avvio di ripresa, muovendosi tanto su tutta la trequarti. Dall’89’ FRATTESI s.v. – Prende il posto dello stanco Barella.

CALHANOGLU 6 – Prova a prendere subito le redini del centrocampo. Ci prova anche dalla distanza. In fase di non possesso il movimento continuo di Vlahovic tra le linee gli dà parecchio lavoro da fare, ma regge bene. Dall’83’ ASLLANI s.v. – Entra con buona concentazione.

MKHITARYAN 5.5 – Lavora tanto tra le linee per dare aria alla manovra nerazzurra. Rientra troppo lentamente sull’azione del gol, permettendo a Valhovic una facile conclusione.

DIMARCO 5.5 – Procura il giallo di Cambiaso, ma non riesce a incidere sulla sinistra. In fase di non possesso tiene bene, ma da uno con le sue qualità tecniche ci si aspetterebbe qualcosa in più. Dal 70′ CARLOS AUGUSTO 6 – Ingresso attento, ma senza grandi guizzi.

THURAM 7 – Cerca di farsi vedere per aggirare la marcatura dei difensori della Juventus. Utile per la manovra, trova un grande spunto per fornire l’assist a Lautaro. Ha una buona occasione in avvio di ripresa, ma mastica la conclusione.

LAUTARO MARTINEZ 7 – Poco presente in avvio di gara, prova a scuotersi con un colpo di testa e un tiro dalla distanza. Sono l’anticamera di un grande gol da vero bomber, il primo della sua carriera segnato all’Allianz Stadium. Dall’89’ ARNAUTOVIC s.v. – Praticamente solo recupero per provare a incidere.

INZAGHI 6 – Avvio accorto, con il tentativo immediato di prendere il controllo del pallone e della partita, ma la Juventus sa creare più di un grattacapo, anche a causa di qualche errore tecnico di troppo. Bravissima la sua squadra a reagire senza scomporsi trovando il pari. Nella ripresa, l’Inter prova a gestire la gara, cercando soprattutto di ridurre i rischi. Forse è mancato un po’ di coraggio.