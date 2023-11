Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dalla super sfida della 13a giornata di Serie A. Queste le sue parole:

IMPORTANZA PARTITA“Per l’Inter non pesa assolutamente questa partita. Dobbiamo affrontare ogni tipo di avversario e questo è di tutto rispetto. Credo invece che sia importante dare continuità in termini di prestazioni buone. Questo è l’aspetto più rilevante anche se il risultato conta. Siamo in una fase di campionato interlocutoria”.

PAROLE ALLEGRI – “Si tratta un po’ di rimbalzino. Questa è la comunicazione. Noi scarichiamo le responsabilità a loro e loro a noi. Queste sono le dinamiche del calcio. Noi non vogliamo nasconderci. Sappiamo che miriamo a un risultato prestigioso, ed è sinonimo di orgoglio e ambizione e non di arroganza. Vogliamo essere così”.”

FAVORITA SCUDETTO – “La Juventus resta favorita anche se vinciamo stasera. Ma la griglia è la solita di tutti gli anni. Il Napoli sta risalendo la china, c’è il Milan, la Roma. C’è la solita griglia delle sette sorelle”.

RINNOVO – “Io sono orgoglioso di continuare la mia esperienza, in un processo di crescita che comprende tutte le componenti societarie, dentro e fuori dal campo. La nostra soddisfazione è vedere un gruppo che cresce di domenica e domenica e che acquisisce consapevolezza. Oggi è al livello delle migliori di Europa e questo premia il lavoro svolto da tutti. Abbiamo validissimi professionisti che rispondo alle indicazioni di Inzaghi, che pur giovane sta raggiungendo grandi risultati”.

RINNOVO LAUTARO – “Le parole dell’agente? Questa è la valutazione più importante: il giocatore ha espresso a più riprese di voler continuare con l’Inter. E la società condivide ciò. Stiamo negoziando con calma con i suoi agenti, ma non ci saranno problemi per arrivare al prolungamento”.