Manca pochissimo al big match della 13a giornata di Serie A. All’Allianz Stadium va in scena Juventus-Inter, sfida per la vetta del campionato. I nerazzurri cercano una vittoria per allungare sui bianconeri, che, a loro volta, vogliono trovare il sorpasso.

Inzaghi si affida sui titolarissimi a sua disposizione, dovendo però fare i conti con le assenze di Pavard e Bastoni in difesa. Il terzetto arretrato sarà allora composto da Darmian, De Vrij e Acerbi. In attacco spazio alla coppia Thuram-Lautaro Martinez.

Allegri stupisce tutti a centrocampo, schierando a sorpresa Nicolussi-Caviglia al centro della mediana, con Miretti che partirà dalla panchina. In attacco, invece, il tecnico toscano si affiderà alla coppia composta da Chiesa e Vlahovic.

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Inter: