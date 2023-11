Autore di 39 gol e 13 assist dal suo arrivo un anno fa, Mauro Icardi al Galatasaray si sta rilanciando ad altissimi livelli attirando anche le attenzioni delle big sul mercato. Più di qualche tifoso interista lo perdonerebbe per le turbolenze che lo hanno portato all’addio e lo riprenderebbe in nerazzurro, ma in Turchia si parla addirittura di un interessamento da parte del Real Madrid. Intercettato dal quotidiano Fanatik, Letterio Pino dell’entourage dell’argentino ha in parte confermato: “Adesso sono a Madrid. Il Real Madrid non ha un’offerta per Icardi. Non hanno ancora fatto un’offerta. Tuttavia, stiamo parlando con i funzionari del Real Madrid” le sue parole. Icardi è costato circa 10 milioni al Gala e ha un contratto fino al 2026.