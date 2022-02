Klopp: “Inter top, top, top club. Barella squalificato? Vidal sa esaltarsi”

Le parole del tecnico dei Reds in vista di Inter-Liverpool

I SINGOLI -"Ovviamente la notizia di Barella squalificato non è una cattiva notizia: lo ritengo uno dei migliori centrocampisti, sa fare tutto. Se c'è qualcuno che mi piace oltre a lui tra i nerazzurri? Sicuramente Perisic, ma anche Dzeko. E poi non sono sicuro che sia un vantaggio per noi il fatto che giochi Vidal al posto di Barella, Arturo sa esaltarsi in questo tipo di partite e ha grandissima esperienza".