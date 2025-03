La notizia su Dimarco che fa INFURIARE i tifosi dell’Inter

Nel lungo elenco degli infortunati dell’Inter in questa stagione, è attualmente presente anche il nome di Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro si è fatto male nella partita contro il Napoli e dovrà saltare anche l’impegno di domani quando a San Siro arriverà il Feyenoord per il ritorno degli ottavi di Champions League.

La speranza per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è quella di poter riavere a disposizione Dimarco per la partita di domenica sera a Bergamo contro l’Atalanta ma non ci sono ancora certezze in merito. C’è poi una notizia che sta facendo arrabbiare i tifosi dell’Inter, dopo una voce rilanciata da La Gazzetta dello Sport.

Sembra infatti che per la pausa Nazionali in programma la prossima settimana, il CT dell’Italia, Luciano Spalletti, potrebbe convocare Dimarco. Sui social i tifosi interisti si sono infuriati e in tanti hanno protestato per questa possibile scelta che deve ovviamente ancora essere confermato dato che dovremo attendere ancora qualche giorni prima della divulgazione dell’elenco dei convocati.

Sta roba è folle, folle



Se contiamo qualcosa Dimarco Thuram e Lautaro restano a Milano https://t.co/salfJTW1ME — lo zaino piombato (@PieroRicciuti55) March 10, 2025

Per me non succederà nulla e saranno le solite polemiche che giocano su questi casi.



Ma dovesse succedere qualcosa sarà colpa di Dimarco e dello staff dell'Inter, non di Spalletti che ha diritto di scegliere, non di fare polemiche o altro in caso di rifiuto. — checcoTI (@TiChecco) March 10, 2025